Registró México en octubre déficit comercial superior a los 2 mil 700 mdd

De acuerdo con el Inegi, hubo un rezago en las exportaciones. En el caso de la industria automotriz, la caída de las exportaciones fue de 21.8%

De acuerdo con información del Inegi, México presentó en octubre un déficit comercial de 2 mil 701 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 6 mil 256 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2020. Además, el órgano de control estadístico señaló que durante los primeros diez meses del año en curso, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 11 mil 970 millones de dólares.

El organismo indicó en un boletín que en octubre de 2021, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó los 41 mil 957 millones de dólares, cifra integrada por 39 mil 185 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 mil 772 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia las exportaciones totales mostraron un nivel similar al de octubre de 2020 (variación anual de 0.01%), resultado neto de un alza de 105.9% en las exportaciones petroleras y de una reducción de 3.5% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos disminuyeron a una tasa anual de 2.6% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 7.7 por ciento.

Respecto a las causas del déficit comercial registrado por México, el Inegi señaló la combinación de un incremento del déficit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 146 millones de dólares en septiembre a 794 millones de dólares en octubre, y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 2 mil 253 millones de dólares a mil 906 millones de dólares en esa misma comparación.

En lo que se refiere a los desgloses de las exportaciones según el tipo de producto, el organismo adelantó que las exportaciones de productos manufacturados alcanzaron en octubre de 2021 los 36 mil 775 millones de dólares, lo que representó una caída de 4% a tasa anual.

Los retrocesos más importantes se observaron en las exportaciones de productos automotrices (21.8%), de equipo profesional y científico (3.9%) y de maquinaria y

equipo especial para industrias diversas (0.1%). A su vez, el descenso anual de las exportaciones de productos automotrices fue resultado de reducciones de 19.2% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 34.8% en las dirigidas a otros mercados.

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el décimo mes del año en curso fue de 1,485 millones de dólares, monto que implicó un alza de 4.7% a tasa anual. Los avances anuales más significativos se registraron en las exportaciones de café crudo en grano (61.4%), de aguacate (38.9%), de pescados, crustáceos y moluscos (30.3%), de pimiento (13.2%) y de frutas y frutos comestibles (9.1%).

En contraste, las disminuciones anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de camarón congelado (44.5%) y de ganado vacuno (27.3%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 926 millones de dólares con un ascenso anual de 6 por ciento.

En el periodo enero-octubre de 2021, el valor de las exportaciones totales sumó 400 mil 945 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 19.4 por ciento. Dicha tasa se derivó de incrementos de 17.4% en las exportaciones no petroleras y de 67.3% en las petroleras.