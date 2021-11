No toleramos extravagancias: López Obrador sobre boda de Santiago Nieto

Esto tras la boda de Santiago Nieto el fin de semana en Guatemala. No descartó la posibilidad de que regrese a un cargo público, aunque dijo eso lo verá con el tiempo y el análisis de la opinión de la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, es una persona profesional e íntegra, “no podemos tolerar ningún acto de extravagancias” ni acto alguno que contradiga la austeridad republicana.

En conferencia en Colima, el mandatario insistió que en su gobierno no habrá tolerancia a actos lujosos, ya que, reiteró, el servidor público se debe desempeñar “en la justa medianía. En estos tiempos, así como la humildad es poder, la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ninguno que vaya en contra de la austeridad republicana. Nada de lujos ni extravagancias, porque la gente está harta de eso”, expresó.

López Obrador comentó que la decisión de suplir a Nieto Castillo con Pablo Gómez se dio a partir de que el primero fue quien presentó su renuncia a partir de que entendió que el escándalo desatado a partir de su boda celebrada en Guatemala podía perjudicar al Gobierno federal.

“No desacreditamos, porque no es una gente con malos antecedentes, sino una persona íntegra Santiago, sino las circunstancias. No podemos tolerar nada, porque imagínense, nuestros adversarios, los corruptos, que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones estarían dale, y dale y dele, y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si Nieto Castillo sería considerado para ocupar un cargo público, el presidente no descartó esta posibilidad, aunque pidió tiempo para su análisis con base en la opinión de la ciudadanía.