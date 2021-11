Max Verstappen cambia su auto por el pesero

El corredor holandés Max Verstappen sorprendió a los aficionados del automovilismo al subirse a un camión pesero de la Ciudad de México para acudir a su centro de entrenamiento.

En el camino, el deportista charló con habitantes de la capital que se trasladaban en la misma unidad que ellos a sus centros de trabajo o esparcimiento.

Además de dialogar con los pasajeros, el corredor comió tacos y cantó cielito lindo.

La hazaña, un poco diferente a las que normalmente realiza sobre la pista, fue grabada como parte de una campaña de publicidad de Red Bull Racing Honda Racing, la escudería de Verstappen, quien recibió de los demás pasajeros todas las indicaciones necesarias para sobrevivir a su primer viaje en combi.

When you decide to take the bus to work 🚌 @Max33Verstappen 😄 #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/KY4fKVI32s

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 1, 2021