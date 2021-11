Lanza Nasa nave para desviar asteroide

La NASA lanzó una nave espacial este martes en una misión para estrellarse contra un asteroide y probar si sería posible desviar de su curso una roca espacial si alguna amenazara la Tierra en un futuro.

En su cuenta de twitter la @NASA presenta el momento de su lanzamiento.

On our way!

55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw

— NASA (@NASA) November 24, 2021