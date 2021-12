Esposa de El Chapo es condenada a 3 años de prisión

“Quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga”, dijo Coronel Aispuro. “Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos”.

Coronel Aispuro también habló de sus hijas.

“Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”, le dijo al juez.

El juez Contreras sostuvo que en su sentencia tuvo en cuenta la ayuda que Coronel Aispuro otorgó a Guzmán y al Cartel de Sinaloa pero también consideró que ella era una menor cuando se casó con él y su papel en el trasiego de droga y operaciones del cartel fue bastante mínimo.