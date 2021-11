El uso de plástico la otra pandemia que amenaza la humanidad

De acuerdo a la ONU se ha disparado en más de 70% el uso y es tan grave que todo esto podría revertir cualquier progreso realizado en la reducción del consumo de plástico de un solo uso.

La pandemia no solo ha puesto en peligro la salud de la humanidad, si no la de todo el planeta, de acuerdo con la ONU desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado y advirtió que de no tomarse medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos, y hasta un 12% será quemado causando contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del mundo.

Las medidas de higiene y salud, provocaron que a nivel mundial se aumentara la producción de plásticos de un solo uso: miles de millones de mascarillas, guantes, desechos médicos, así como empaques de comida para llevar y productos de limpieza; su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países.

Por si fuera poco, en un mondo donde las brechas económicas son abísmales entre los continentes. Los deshechos de países como Estados Unidos, que pueden darse el lujo de consumir y desechar masivamente productos plásticos, terminan inundando a países en desarrollo, que deben lidiar con toneladas de plástico en sus territorios.

“La contaminación plástica afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables, pone en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar, y planteará obstáculos sustanciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegura un nuevo informe publicado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul” redacta, la Organización de las Naciones Unidas.

En ese mismo documento se denuncia que a pesar de lo evidente que es el problema se han realizado pocos estudios para dimensionar el problema al que nos enfrentamos y crear soluciones. Es evidente que la urgencia de la crisis sanitaria acaparo todos los reflectores y se asumió una postura en la se estaba dispuesta a todo con tal de frenar su avance.

El problema es que han pasado ya casi dos años desde que se declaro la pandemia de COVID-19, las medidas se han prolongado y con ello los efectos nocivos para el medio ambiente. La pandemia podría revertir cualquier progreso realizado en la reducción del consumo de plástico de un solo uso, con un aumento el uso de desechables como: mascarillas y protectores faciales, guantes, botellas de desinfectante para manos, trajes médicos protectores, kits de prueba, recipientes para llevar comida, empaques de entrega y muchos otros productos.

Inclusive su consumo ha retornado a las estrategias de venta, detalló el informe presentado por la ONU; donde además se señaló que en las primeras semanas de la pandemia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, recibió una carta de la Asociación de la Industria del Plástico solicitando un anuncio público del Departamento elogiando los beneficios para la salud y la seguridad de los plásticos de un solo uso y refiriéndose en contra de las prohibiciones de estos tipos de materiales.

En ese mismo informe se estimó que si la población mundial usara la misma cantidad de mascarillas y guantes que se usaron en Italia en la primavera de 2020, se estarían consumiendo unos 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes mensualmente en todo el mundo.Y es que las ventas globales de mascarillas desechables podrían haber alcanzado unos 166.000 millones de dólares en 2020, un aumento de 200 veces en comparación con 2019.

El informe roza la superficie, pues carece de datos de cada una de las naciones, sin embargo no es difícil imaginar el enorme golpe que está siendo para los ecosistemas, los océanos y la atmósfera, la enorme cantidad de residuos que se han elaborado y desechado en todo el mundo durante la pandemia.