Cumple AMLO 68 años de edad

Este sábado 13 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple 68 años de edad, y desde muy temprano, un grupo de seguidores se congregó en las inmediaciones del Palacio Nacional para llevarle serenata.

Días previos, el mandatario agradeció las felicitaciones que le llegaron por adelantado y pidió a sus simpatizantes a no mandarle ningún regalo pues consideró que “no era necesario”.

“Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que, si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias. Que me da pena, que así como me ven soy tímido y me da mucha pena.”, dijo el 8 de noviembre en su Conferencia de Prensa Matutina.

Sin embargo, las muestras de afecto y felicitaciones han llenado las redes sociales, no solo por los ciudadanos, sino también por personalidades de la política nacional, y hasta los diputados federales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le entonaron las mañanitas en San Lázaro y hasta un pastel llevaron.

En su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, le expresó sus felicitaciones y compartió una foto de la época en que prestaban el proyecto del MetroBús en la capital de México.

“Feliz cumpleaños presidente, se ha ganado el corazón del pueblo de México por su congruencia e incansable lucha por la igualdad y la justicia. Aquí un recuerdo de hace algunos ayeres cuando presentamos el Metrobús.“, apuntó.

El Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, también le mandó sus felicitaciones a López Obrador

A las felicitaciones se sumaron gobernadores y gobernadoras de México como Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Alfonso Durazo gobernador de Sonora y Rutilio Escandón de Chiapas.