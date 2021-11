Comunidad LGBT+ pide a Mauricio Kuri diálogo sobre el proceso de publicación de la ley de matrimonio igualitario

Luis Felipe Zamudio Burgos, director del Centro de Orientación e Información Vih/Sida A.C (COIVIHS), señaló que el objetivo de la reunión también abonaría a saber el motivo del retraso para publicar la reforma en La Sombra de Arteaga

Activistas de derechos humanos de la comunidad LGBT+ solicitaron una reunión con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, con el fin de entablar un diálogo sobre la “necesidad y urgencia” de la publicación de la ley del matrimonio igualitario en Querétaro, informó Luis Felipe Zamudio Burgos, director del Centro de Orientación e Información Vih/Sida A.C (COIVIHS).

“Con el objetivo de entablar diálogo sobre la necesidad urgente de mantener la progresivas de los Derechos Humanos a favor de la ciudadanía LGBT+, y en consecuencia hacer frente a las diversas formas de manifestación de odio, violencia y discriminación realizadas por grupos anti derechos humanos“, detalló.

Añadió, que el objetivo de la reunión también abonaría a saber el motivo del retraso para publicar la reforma en La Sombra de Arteaga por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Explicó que, además de la solicitud de reunión, se hizo entrega de “varios documentos“, en los que las y los activistas de COIVHS, Fray Jacobs Daciano y el Frente Queretano contra la Discriminación y a Favor del Estado Laico, comparten al gobernador justificaciones legales e internacionales para prevenir el incumplimiento de la publicación de dicha reforma.

Señaló que, en caso de que no se publique dicha reforma de ley, “se perpetuaría la discriminación y re victimizaría a este grupo social“.

“Con el objeto de dotarle de argumentación que le permita favorecer los derechos humanos, a través del cumplimiento de la Constitución Local y Mexicana, así como de los tratados internacionales, no incurra en revictimizar y de nuevo se vuelca a discriminar a personas gays y lesbianas.”, dice el oficio entregado por COIVIHS y recibido el 28 de octubre por la Secretaría Particular del Gobernador.

Cabe señalar que el día de ayer, 3 de noviembre, el gobernador de Querétaro refirió que no tiene ningún inconveniente para reunirse con integrantes de la comunidad LGBT+; no obstante, Luis Felipe Zamudio Burgos, subrayó que, hasta este jueves 4 de noviembre, todavía no habían recibido alguna respuesta a la solicitud planteada.

“Yo soy gobernador de todos los queretanos y estoy encantado de la vida de recibirlos. Si no me reúno yo, sería mi gente. Ya cumplió el plazo del veto y estamos viendo el tema de la publicación.“, indicó Kuri González.