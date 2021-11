COFEPRIS alerta por Cicatrizan Plus Max: no cuenta con registro sanitario

El producto es publicitado en Facebook, Instagram y Twitter y es comercializado en sitios como osteosinmaxoriginales.com, osteosinmaxqueretaro.com e irvinglauosteosinm.wixsite.com.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dentro de las acciones de vigilancia, identificó que el producto denominado “Cicatrisan Plus Max” no cuenta con registro sanitario y se publicita como auxiliar en el tratamiento de diversos padecimientos.

La Cofepris detectó que el producto es publicitado en Facebook, Instagram y Twitter y es comercializado en sitios como osteosinmaxoriginales.com, osteosinmaxqueretaro.com e irvinglauosteosinm.wixsite.com. Puso de manifiesto que estas acciones infringen lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

El producto “Cicatrisan Plus Max”, al cual se le atribuyen efectos para el mejoramiento de padecimientos como úlceras gástricas, colitis, gastritis aguda o crónica, divertículos y la prevención del cáncer de colon, no cuenta con los permisos correspondientes por parte de esta autoridad sanitaria.

En ese sentido, la COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni usar el producto publicitado como “Cicatrisan Plus Max”, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad vigente. De encontrar a la venta el producto, realizar la denuncia sanitaria a través de la página https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

En caso de presentar algún padecimiento relacionado con úlceras gástricas, colitis, gastritis aguda o crónica y divertículos, consultar a un profesional de la salud y en caso de haber consumido el producto citado en la presente alerta sanitaria y presentar alguna reacción adversa o malestar, reportarla al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Asimismo, por tratarse de un producto al que se le atribuyen propiedades terapéuticas y no contar con registro sanitario, no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería y mensajería nacional y/o internacional, ni ser publicitado, de lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente.