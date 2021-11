Anaya y EPN eran “como socios”, dice AMLO

De acuerdo con el presidente López Obrador, el exmandatario y el excandidato panista hacían negocios juntos como parte de la trama de Odebrecht, aunque señaló que eso es algo que tendrá que investigar la Fiscalía

Durante su conferencia matutina de hoy, lunes 8 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el panista Ricardo Anaya y el expresidente Enrique Peña Nieto eran “como socios” por lo que pidió a Anaya aclarar si tiene vínculos con el priista, a la par que le instó a que regrese al país para enfrente las acusaciones por su presunta participación en el denominado caso Odebrecht.

Hoy mismo, la Fiscalía General de la República llamó a Anaya Cortés para que se presente ante un juez en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. En caso de no presentarse, el excandidato podría considerarse prófugo de la justicia.

No obstante, el presidente del país ha insistido en que las acusaciones contra Ricardo Anaya no constituyen un caso de persecución política y que no hay instrucción de su parte para que la Fiscalía vaya contra su antiguo rival en la contienda por la presidencia.

Sin embargo, el excandidato no le ve de esa manera y en reiteradas ocasiones ha señalado que hay un intento del gobierno federal para convertirlo en un preso político.