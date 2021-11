Acuerdos de la COP26 para frenar la crisis climática concluirán el 12 de noviembre

Entorno a dicha reducción es que se encamina uno de los acuerdos más relevantes de la cumbre, el cual estuvo a cargo de India, uno de los países más contaminantes.

La COP26 cumple una semana y el tiempo de los líderes mundiales para crear una estrategia efectiva que evite que el planeta elevé su temperatura 1.5°C, se acaba. Se espera que para el 12 de noviembre las naciones consigan acuerdos que en verdad puedan dar frente a la crisis climática mundial.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 26, hasta ahora ha planteado acciones con las que se espera lograr una reducción de 9 giga toneladas de dióxido de carbono (CO2), frente a las 22 que deberían eliminarse antes de 2030 si es que se pretende limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados, tal como lo estipuló en el Acuerdo de París.

Entorno a dicha reducción es que se encamina uno de los acuerdos más relevantes de la cumbre, el cual estuvo a cargo de India, uno de los países más contaminantes. El país asiático anunció su compromiso por alcanzar la neutralidad de carbono en 2070 y primera vez fijó una fecha para cumplir esa meta, aunque es dos décadas más tarde de lo que pide la ONU.

Entre los avances concretos, los Fondos de Inversión Climática (CIF) informaron que India, Indonesia y Filipinas se unirán a Sudáfrica como los primeros receptores de un multimillonario programa piloto destinado a acelerar su transición del carbón a energía limpia. En suma los cuatro países representan el 15 por ciento de las emisiones globales relacionadas con ese combustible.

En tanto países como Estados Unidos, Costa Rica y el Reino Unido, se han comprometido a buscar detener la financiación de los combustibles fósiles en el extranjero en 2022. Liberando alrededor de 18 mil millones de dólares para la implementación de energías renovables. A pesar de ello China -el gran ausente de la COP26- Rusia, Japón y Australia no firmaron este acuerdo.

Estados Unidos, India y China, decidieron no participar de un acuerdo en donde 42 estados se comprometieron a no construir nuevas centrales eléctricas de carbón. Entre los firmantes se encuentran España, Polonia, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia, quienes son responsables del 96 por ciento de la huella de carbono extraída de la Unión Europea y el 43% total del consumo del Carbón. A pesar del anuncio, Polonia no disminuirá sus emisiones hasta 2049.

En un tercer pacto, 28 países se sumaron al grupo de Estados comprometidos con la eliminación paulatina del carbón de su “mix energético”, lo que eleva su total a 165 naciones comprometidas con la eliminación de la producción de carbón.

Entre los avances significativos de esta semana ha sido el compromiso asumido por más de 100 países para reducir un 30 por ciento de las emisiones de metano y detener la deforestación en 2030. Sin embargo de nuevo China, India y Rusia, se rehusaron a firmar el pacto, aun los implicados en el pacto albergan el 85 por ciento de los bosques del mundo.

Aún se espera mucho de la cumbre, miles de personas principalmente jóvenes se han manifestado Glasgow para exigir a las naciones tomar en serio la crisis climática la cual es innegable y ya ha comenzado a dejar víctimas por todo el mundo.