Abierto Mauricio Kuri a escuchar opiniones técnicas sobre viabilidad del segundo piso

El gobernador de Querétaro se dijo dispuesto a escuchar la opinión tanto de los expertos como de la ciudadanía

Tiene que haber una respuesta técnica, no política, por parte de los especialistas para determinar si la obra del Segundo Piso se realiza o no, además de que se realizarán foros ciudadanos, aclaró el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

“Yo creo que foros, y empezar a platicarlo, porque yo sí creo que es necesario hacer algo y yo siempre lo dije, desde que estaba en campaña, desde mi punto de vista, sin conocer mucho, siempre he creído que es necesario un segundo piso, sobre todo en 5 de febrero, para poder bajar la cantidad de coches que hay, es lo que creo, pero si estoy equivocado que técnicamente me lo digan.“, enfatizó.

Lo anterior, a raíz de las críticas emitidas por algunos sectores de la sociedad civil que se han manifestado en contra de la construcción de dicha obra pública.

Kuri González detalló que será la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), a cargo de Fernando González Salinas, para que sea más encargada de realizar dichos foros y que empiece a hablar con los diferentes colegios de arquitectos e ingenieros; sin embargo no mencionó en qué fechas se comenzarían dichos foros.

“Aquí asumo mi responsabilidad, pero seguimos platicando y seguimos viendo los temas que tenemos que ver, para socializarlo y lo hemos dicho, se tienen que presentar aquí el colegio de arquitectos, ingenieros, etc, para poder ver y si no es viable, pues no es viable, y si es viable, habrá que ver que se tiene que hacer en esta zona.“, recalcó.