Facebook falla de nuevo y pide disculpas a los usuarios

Instagram, la app para compartir fotos de Facebook, nuevamente reportó problemas, esto apenas unos días después de que el gigante de las redes sociales sufriera una caída de seis horas provocada por un error durante el mantenimiento rutinario de su red de centros de datos.

Mediante la cuenta oficial de Instagram, la empresa reconoció que había problemas con la aplicación, una hora después, informaron nuevamente que el error ya estaba arreglado.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

