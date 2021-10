Egresado UAQ gana concurso de historieta en lenguas indígenas del INALI 

El objetivo es promover el multilingüismo del país y el uso de las lenguas originarias nacionales en géneros novedosos y actuales.

José Manuel Hernández Fuentes, egresado de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe de la Facultad de Filosofía, obtuvo el 2do. lugar en la Convocatoria de cómic, historieta y novela gráfica en idiomas originarios, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), con el trabajo “Serpiente del rayo”.

Dicho concurso fue convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INALI, con el objetivo de promover el multilingüismo del país y el uso de las lenguas originarias nacionales en géneros novedosos y actuales.

La premiación se llevó a cabo en el marco de la ceremonia de clausura de la Feria de las Lenguas Indígenas; en esta edición se recibieron un total de 39 propuestas de profesionales de artes plásticas, promotores de lenguas indígenas, escritores, docentes, estudiantes, narradores y creadores de la República Mexicana.

El joven galardonado, José Manuel Hernández Fuentes, participó en la categoría de historieta, en la que se congregaron trabajos en diversas lenguas indígenas, entre las que destacan: totonaco, mazateco, Hñähñú, maya, ngiba, mixteco y náhuatl.

“Mi compromiso es mejorar la educación que se imparte en las escuelas indígenas, ya que el nivel educativo de educación indígena es catalogado como el más rezagado y la que cuenta con escuelas con más deserciones. Con el afán de encontrar nuevos métodos de enseñanza e intervenciones pedagógicas, me he dado a la tarea de prepararme profesionalmente y en el camino he aprendido que estas escuelas necesitan un nuevo enfoque educativo, materiales didácticos, guías de trabajo para niños y profesores y muchas necesidades más”, destacó el universitario.

El jurado estuvo integrado por Josefina Larragoiti Oliver, diseñadora gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas y maestra en Estudios Mesoamericanos; María Yolanda Argüello Mendoza, maestra en Ciencias de la Comunicación, editora y autora de cuentos infantiles en lenguas indígenas; y Marco Antonio Hernández Hernández, creador plástico y escénico, docente de artes y promotor artístico.

De acuerdo con la Dra. Luz María Lepe Lira, coordinadora de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe (MEAEB), este Plan de Estudios es un programa reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde su creación en 2012 y cuenta con un convenio de doble Título con la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, Francia.

La maestría tiene dos líneas de generación de conocimiento: 1) Escrituras indígenas, estudios sobre oralidad y etnicidad; 2) Educación multilingüe y lingüística aplicada. “Uno de los sellos del programa es que los estudiantes son hablantes de alguna de las lenguas de México o están aprendiendo una lengua, con el objetivo de promover acciones educativas en una comunidad o espacio escolar”, destacó la docente.

José Manuel Hernández es egresado de la tercera generación de la MEAEB. Durante sus estudios de maestría documentó los relatos de sus abuelos en su comunidad triqui en Oaxaca, de donde es originario, y con el apoyo del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, publicó el libro bilingüe español-triqui Si nuguàn’ nej ñan’anj yiñànj an /Relatos de los dioses triquis (2020) en la colección Raposa Gris del sello Biblioteca LEMI- editorial De Lirio. Además del libro Dachû Tnâkïnj ïn ngà nej dugui’ si, Tacho Tlacuache y sus amigos, libro de literatura infantil editado por el INALI.

También es docente de educación indígena en el estado de Oaxaca; realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. Y ha sido ganador de diferentes premios, entre los que destaca el premio CaSa Oaxaca, en la categoría de creación de literatura infantil, con una serie de cuentos que relatan la vida de un niño triqui.