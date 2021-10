Cinco claves para ser competente digital

La crisis sanitaria ha hecho evidentes las desigualdades digitales en muchos hogares. Alrededor de 3.200 millones de personas no tienen acceso a Internet en el mundo, lo que equivale a alrededor del 41% de la población.

La necesidad de ser competentes digitales, de saber utilizar y gestionar la tecnología, es indispensable. Así lo afirman expertas, que recalcan que, aunque antes de la pandemia ya existía una desigualdad digital, la crisis sanitaria ha hecho evidentes las grietas en muchos hogares, de acuerdo al último estudio de We Are Social 2020 alrededor de 3.200 millones de personas no tienen acceso a Internet en el mundo, lo que equivale a alrededor del 41% de la población.

“Se están haciendo esfuerzos por minimizar la brecha, pero se ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de digitalizarnos”, afirma Teresa Romeu, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Sin embargo, la competencia digital no supone sólo conocer las herramientas, sino también “saber usar la tecnología adecuada en cada situación”, afirma Montse Guitert, también docente de estos estudios.

Cualquiera de nosotros puede disponer de un teléfono móvil, un ordenador o una tableta e incluso saber manejarlos, pero ser competente digital es mucho más. Para adquirir los conocimientos necesarios, apuestan por incorporar las vertientes metodológica y tecnológica.

“Solo abordando las dos caras de la misma moneda garantizamos su plena adquisición y empoderamos a la persona sobre el porqué de usar una determinada herramienta”, afirma Teresa Romeu.

Para convertirnos en competentes digitales, definen cinco puntos:

1- Ser flexibles y curiosos. “Necesitamos personas que se adapten al cambio continuamente, con capacidad y actitud para innovar de manera constante, que se cuestionen las cosas y reflexionen sobre ellas”, añade Romeu, que señala que las personas con estas competencias son curiosas y exploran las nuevas tecnologías y las integran en su día a día.

2- Superar las tres brechas digitales: acceso, uso y calidad de uso. La persona trabajadora cuenta con los medios necesarios para su labor, pero no tiene los conocimientos adecuados. “Es fundamental abordar la formación y la actualización”, explica Guitert.

3- Aplicar y compartir. La persona competente digitalmente utiliza las TIC para expresar su creatividad y mejorar su actuación profesional. Y no solo lo hace de manera individual, sino que también es capaz de conectar, comunicar y colaborar con otras personas en entornos digitales.

4- Actualizarse en colaboración y usando canales diversos. No hace falta adquirir las competencias digitales en un escenario digital, aunque podría ser lo óptimo, apuntan las expertas. “El compartir nuestras dudas con colegas, por ejemplo, nos permite aprender entre iguales a partir del contexto en donde tienen su aplicación estas competencias digitales”, explica Romeu. Así, enumera que las competencias digitales se adquieren por cursos en línea, en una jornada presencial, en un congreso, en una tertulia con amigos, utilizando recursos abiertos en internet, etcétera.

5- Personalización. Las profesoras advierten de que no todas las personas requieren las mismas competencias digitales. Lo que es obvio, dice Guitert, es que actualmente todos necesitamos un nivel. A partir de ese mínimo, global, cada uno puede avanzar hacia la especialización en una competencia u otra. “La actualización debe dar respuesta a las necesidades reales de cada uno”, argumenta Romeu.

La pandemia también ha servido de revulsivo para muchas personas en la digitalización, colocando la crisis sanitaria un punto de inflexión en estos conocimientos. Así pues, se cumple la máxima que tienen las expertas: formarse y actualizarse constantemente.