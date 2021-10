Académica de la UAQ recibe Medalla “Quetzalcóatl” por su desempeño

La presea fue entregada por la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. (AMEFMVZ) durante su CLXVIII reunión y Asamblea, realizada vía virtual

Tércia Cesária Reis de Souza, directora de Planeación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) e investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), recibió por su trayectoria sobresaliente, así como por su labor académica, dedicación y entrega, la Medalla “Quetzalcóatl”, la cual le fue entregada por la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. (AMEFMVZ) durante su CLXVIII reunión y Asamblea, realizada vía virtual.

El premio al Mérito Académico “Quetzalcóatl” es un reconocimiento al personal docente que, por su labor y desempeño sobresaliente, ha contribuido al desarrollo de las funciones sustantivas de las Escuelas, Facultades y Unidades Académicas afiliadas a la Asociación.

Al respecto, Reis de Souza, agradeció a la AMEFMVZ por la entrega de este reconocimiento y señaló que “siento mucha emoción, ha sido muy interesante mi vida académica, me ha dado la oportunidad de trabajar con la medicina veterinaria zootecnista de la manera que más me gusta, desde la investigación y el área de nutrición animal. Esta medalla la recibo con mucho gusto, es de la gente que me ha acompañado toda la vida, son muchas personas que me han preparado y también he preparado muchos alumnos, muchísimas gracias por este reconocimiento, y también a mi Universidad”.

Por su parte, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, felicitó a Reis de Souza y destacó la importancia que tiene la carrera de Medicina Veterinaria Zooctenista.

“Un abrazo enorme a la Dra. Tércia, compañera de trabajo, colaboradora, académica y sobre todo gran amiga, una persona altamente sensible, comprometida y trabajadora, este reconocimiento es altamente merecido, tu familia de casa lo celebra contigo y también tu familia académica. De todo corazón, muchas felicidades”, destacó.