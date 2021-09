Solicitará FGR nueva orden de aprehensión contra académicos de Conacyt

La Fiscalía solicitó la orden de aprehensión de varios exfuncionarios del Conacyt por delitos patrimoniales en contra del erario público

Ante la negativa de un Juez de Distrito a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por delitos patrimoniales en contra del erario público, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que pedirá nuevamente una orden de aprehensión contra los exservidores públicos.

La FGR indicó en un comunicado que el Ministerio Público de la Federación solicitará la nueva orden de aprehensión explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

Señaló que no coincide con el criterio que el juez federal tomó para negar dicha solicitud. El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio organismo, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

“La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”, indicó en el comunicado.

#FGRInforma: Posicionamiento sobre la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (@Conacyt_MX). ➡️ https://t.co/coE1Bb5ct8 pic.twitter.com/LC516QvMbK — FGR México (@FGRMexico) September 23, 2021

La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.