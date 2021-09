“La ficción hace poder conectar a la gente entre sí”: Muriel Barbery

Muriel Barbery estará en conversación con el periodista colombiano Felipe Restrepo Pombo, el próximo sábado 4 de septiembre en el Hay Festival Querétaro, en formato digital.

La escritora francesa Muriel Barbery dejó su formación como filósofa y se dedicó de lleno a la literatura después de que su segunda novela, “La elegancia del erizo” (2006), se convirtiera en una obra reconocida mundialmente. Desde entonces, su estrecha relación con la literatura le ha permitido ver el mundo que le rodea de una forma distinta, no tanto desde el pensamiento filosófico mismo.

“Sentía que debía deprenderme de la filosofía y mi verdadera obsesión era la ficción, no que la filosofía no permita entender el mundo, pero lo entendía de una manera más conceptual y lo necesitaba entender de una manera más concreta”, contesta Muriel cuando se le pregunta si en sus obras literarias la filosofía le han permitido explorar el mundo desde otras perspectivas.

Ahora, la autora publica su quinta novela “Una rosa sola” (Seix Barral, 2021), en donde regresa a su memoria la época en la que vivió en Japón, un escenario constante en sus anteriores relatos, solo que esta vez retrata un pasaje más personal: la naturaleza y la belleza de los templos, el duelo, la muerte y la soledad.

“Estuve viviendo dos años en Kioto, en el 2008 y 2009, y suelo regresar un par de veces al año, y he tomado ahí muchísimas fotografías de lugares en donde he estado centenares de veces y algunos lugares que describo en la novela sí los conozco de memoria. Me pareció maravilloso poder encontrarme con la ciudad a través de esta novela”, añade en entrevista.

Sobre cómo se relaciona la presencia del duelo, que describe en su última novela, con ella misma, la escritora originaria de Marruecos, señala que es una manera de encontrarle el sentido a la vida y de conocer cómo se enfrenta a ella.

“Es de las preguntas más complicadas, porque cuando se escribe una novela, lo más interesante es que una se vuelve otra persona. No siempre entiendo cómo estos personajes crecieron en mí. Detrás de estos temas, son temas que siempre he ido tratando en mi obras y se pueden resumir bajo el sentido de la vida. Son temas que siempre han estado recurrentes mis obras: el sentido de la vida, y cómo nos enfrentamos con ella”

En “Una rosa sola”, el lenguaje de la autora transita en la poesía y genera imágenes sutiles, ya que no concebía una narración sin algo que no sea poético. La relación con la poesía siempre ha influenciado su lenguaje mismo y esa relación cada vez se hace más fuerte.

“Con el tiempo la relación de la poesía y mi lenguaje se hace cada vez más fuerte, y en este caso, como era una novela que narraba algo que para mí era muy importante, que es Japón y la ciudad de Kioto, quería que fuera una poesía muy especial. Una poesía menos lirica de la que había tenido en otras novelas anteriores, una poesía más corta”, añade.

Hablar de la soledad es otro de los aspecto presentes, no solo en Una rosa sola, sino también la “Elegancia del erizo”. Al respecto, Barbery, piensa que al principio, no se dio cuenta de la soledad de sus personajes, ahora piensa que es parte de la aventura misma de la vida.

“Me doy cuenta de que nosotros estamos solos y la aventura de la vida es conocer al otro. El objetivo de nuestra vida es salir de nosotros mismos y conocer el otro es lo más difícil”.

Considera que, tal vez, las redes sociales, plasman una soledad distinta a la de aquellos años en la que la soledad comenzó a ser un tema en sus primeros libros, “no soy gran experta en este tema, pero siento que ese gran frenesí disimula una soledad más importante, siento que la palabra redes sociales es muy extraña, porque al final no son muy sociales, siento que todavía nos encierran más en nosotros mismos, mucha veces”.

Agrega que, probablemente, en la literatura puede encontrase una forma de acompañamiento, “porque la ficción hace poder conectar a la gente entre sí, y es increíble el poder de la literatura que permite trascender fronteras y hace que gente se sienta unida entre ellas”, concluye.

