“Escribir desde el género literario de la fantasía para explicar sucesos de la realidad”: Aura García-Junco

Aura García-Junco conversó con la editora de la revista Granta en español, Valerie Miles, y los escritores Andrea Chapela y Alejandro Morellón durante la sexta edición del Hay Festival.

La escritora mexicana Aura García-Junco, seleccionada por la revista Granta como una de las mejores narradoras jóvenes en español en la actualidad, compartió que para ella no es interesante abordar de manera lineal los hechos violentos que se ven todos los días y que a la tienen desbordada, prefiere encontrar metáforas, “escribir desde el género literario de la fantasía para explicar sucesos de la realidad”.

Lo anterior, durante su participación en la sexta edición del Hay Festival 2021 en Querétaro, en donde conversó junto con la editora de la revista Granta en español, Valerie Miles, los escritores también seleccionados en Granta: la mexicana Andrea Chapela y el español Alejandro Morellón.

A la pregunta expresa de Valeria Miles, sobre cuál es la relación de las estatuas en su obra literaria publicada en Granta, García-Junco explicó que quería encontrar símbolos que le permitieran narrar las desapariciones en el país y retratar el tiempo que se detiene a través del significado de objetos.

“Mi novela habla de personas desaparecidas y creo que es muy simbólico pensar cómo el hecho de que una desaparición suceda, detiene el tiempo de las personas, porque las cosas ya nunca van a ser iguales y siempre va a haber una especie de eje rector en la vida de quienes han perdido a alguien“, explicó.

Aura García-Junco, quien publicó en 2019 el libro “Anticitera, artefacto dentado”, refirió que la relación que tiene con la literatura es percibirla como artefacto mismo, por lo que los objetos, a su parecer, pueden ser receptores de palabras.

“Me gusta abordar los libros como objetos y pensarlos a partir de ideas que configuren una especie de prisma. En el texto que está publicado en Granta, que es el inicio de mi segunda novela, hago un poco eso, partir de una serie de objetos que me llamaron poderosamente la atención y crear una historia que tuviera muchas dimensiones“, subrayó.

Por su parte, la escritora mexicana Andrea Chapela, autora de “Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio” (Almadía, 2020), conversó sobre la ciencia ficción, de la que se soportan sus obras, para mirar al mundo desde otras perspectivas.

“Creo que la fantasía y la ciencia ficción, dos géneros especulativos, permiten hablar del presente mirándolo desde otro lugar, por lo menos eso es lo que yo he encontrado. Uno no está mirando directamente lo que está sucediendo en el mundo, sino es dar un paso hacia un lado y desde ahí mirar las cosas”.

Añadió que escribir sobre ciencia ficción es reflejar un extrañamiento de lo real, que permiten preguntarse si las cosas deben de ser como son; además, dijo que su formación académica como química, le ha permitido encontrar una relación de la ciencia con la ficción, por eso el texto publicado en Granta es sobre el cambio climático.

“Me di cuenta que me gustaba la ciencia como una historia del conocimiento humano y cómo nos fuimos acercando a este conocimiento, pero no me gustaba hacer ciencia, y por eso estudié la maestría en la Universidad de Iowa”, apuntó.

Finalmente, en la intervención del español Alejandro Morellón, ganador del premio de cuento Gabriel García Márquez en 2017, platicó sobre el proceso de escribir relatos cortos, como los cuentos, a la novela, proyecto en el cual actualmente trabaja.

“Para la selección de Granta envié el inicio del primer capítulo de mi próxima novela que se llama “El gesto animal” que habla un poco sobre ese vínculo que hay entre nosotros, los humanos y los animales, cómo hay una espiritualidad que tiene que ver con lo más primigenio, que es la búsqueda que hay encima de nosotros, desde lo espiritual, hacia dónde vamos y de dónde venimos”, dijo.