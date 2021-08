Nueva bancada panista en Congreso Federal rechazará iniciativas de AMLO, remarca Felifer Macías

El diputado federal electo manifestó que la Guardia Nacional es un fracaso y que las reformas en materia energética y electoral impulsadas por el presidente son “retrógradas” y éste las utilizará para “hacerse campaña”

Los nuevos diputados federales de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que integrarán la LXV Legislatura, no votarán a favor del paquete de reformas impulsadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró Felipe Fernando Macías Olvera, diputado federal del PAN para el periodo 2021-2024.

“Daremos seguimiento permanente al fracaso de la seguridad en el país, y en este ámbito estará presentando el grupo oficial las propuestas que mandó el presidente de la República como preferentes o que son de su interés, y Acción Nacional no va a acompañar las tres iniciativas que presentan el presidente de la República, muchas de ellas son de carácter constitucional.“, enfatizó.

Detalló que entre sus prioridades en el nuevo periodo legislativo, el PAN no acompañará las tres iniciativas que impulsará López Obrador, como la iniciativa de reforma en materia electoral, la reforma para que la Guardia Nacional (GN) forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la reforma en materia energética.

“No vamos a aprobar que Guardia Nacional pase a la Sedena, porque eso es lo que está solicitando el presidente de la República, no lo vamos a apoyar y aquí requiere la mayoría calificada para aprobarlo, pero no lo vamos a permitir“, aseveró el diputado federal.

Consideró que actualmente la GN “es un fracaso“, no precisamente por los elementos que la integran, sino por la estrategia de seguridad y, por el contrario, van a exigir que se someta a un escrutinio especial para conocer cómo de ha ejercido el presupuesto y su gasto.

También señaló que no aprobarán la reforma electoral, que, de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, será para que se garantice el voto de los ciudadanos y la eliminación de las diputaciones plurinominales.

“La reforma electoral de Morena no la vamos a permitir, no vamos a permitir que metan mano al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y para esto también necesita mayoría calificada. Al INE y al TEPJF no se le mueve ningún punto, ninguna coma.“, subrayó Felipe Fernando Macías Olvera.

Asimismo, añadió que las reformas en materia energética tampoco las votarán a decir, específicamente la eléctrica, que garantizaría, en palabras del presidente, que no aumente el precio de las tarifas eléctricas y con ello “fortalecer” la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, para el diputado panistas, esta reforma tiene que ver con cuestiones ideológica de la 4T.

“Es el capricho ideológico de este gobierno, de rechazar a la iniciativa privada y de que no entren a la inversión en el ámbito energético, y en cambio, sí tienen tirando miles de millones de pesos en ese monstruo de mil cabezas, que se llama Pemex, que si no va con el acompañamiento de la inversión privada, va a seguir siendo un fracaso y un tiradero se dinero de las y los mexicanos y hoy no se da esta apertura por los caprichos ideológicos del presidente de la República, que se quedó viviendo en ideologías de los años 50 y tienen a este país en franco retroceso.“, refirió.

Finalmente, dijo que no irán a favor de aprobar la reglamentación secundaria en Materia de la Revocación de Mandato, pues aseguró que una herramienta que se utilizará para que Andrés Manuel López Obrador siga haciendo campaña.

“Otro ámbito muy importante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos mandata a la Cámara de Diputados, aprobar la reglamentación secundaria en Materia de la Revocación del Mandato, tiene que quedar lista para antes del mes de septiembre y ya es un instrumento que está en la constitución pero no vamos a permitir que se utilice de manera mañosa para manipular a la gente.“, indicó.