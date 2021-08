924 escuelas públicas y privadas volverán a clases presenciales el 30 de agosto

El Dictamen Favorable es un documento que contarán todas las instituciones públicas y privadas para avalar que acreditaron los cuatro filtros establecidos por las autoridades de salud y educativas

En Querétaro, serán 924 escuelas públicas y privadas, desde nivel básico hasta nivel superior, las que cuentan con el Dictamen Favorable para participar en el regreso a clases presencial el próximo lunes de 30 de agosto, informó el Secretario de Educación Pública del Estado de Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez.

“Hemos sido enfáticos de platicar con todas sus comunidades para que todos tengamos en claro de que el regreso es voluntario, y pedimos que aquellos planteles que no estén preparados, no regresen; en aquellas comunidades en las que no hemos logrado el consenso, no regresen. A los padres de familia que no se sienta seguros de mandar a sus hijos, no regresen, estamos listos para que los maestros puedan dar clase a distancia también”, añadió Arredondo Velázquez.

Explicó que este Dictamen Favorable es un documento que contarán todas las instituciones públicas y privadas para avalar que acreditaron los cuatro filtros establecidos por las autoridades de salud y educativas, que son la elaboración de protocolos sanitarios por plantel educativo, la integración de su comité técnico conformado por madres y padres de familia, maestros y directivos, el diagnostico de infraestructura y la estrategia de protocolo de que incluye filtros sanitarios, habilitación de áreas y sana distancia.

De las 924 instituciones educativas, 809 escuelas pertenecen a educación inicial y básica de las cuales 346 son escuelas públicas y 463 privadas; 91 escuelas de educación media, de las cuales 23 son públicas y 68 privadas; y finalmente, 24 universidades, 2 escuelas públicas y 22 privadas.

“Todas ellas elaboraron un proceso de consulta entre sus comunidades, y hemos sido notificados que algunas de as han decidido postergar un mes o dos meses el inicio de sus actividades presenciales y otras de ellas han decidido postergar un semestre”, indicó.

Refirió que en el diagnóstico que realizaron priorizaron las escuelas pertenecientes a la zonas serrana, debido a que no implica movilidad en el transporte público. Por eso, en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ, que comprende Corregidora, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro, solo abrirán 21 instituciones de educación inicial y básica; en media superior 13 y en el caso de superior, solamente dos planteles.

Asimismo, el secretario de Educación, aseveró que todos los profesores deberán regresar de forma presencial, a excepción de aquellos que cuentan con alguna condición de salud que los ponga en situación de vulnerabilidad.

Confirmó que el documento de corresponsabilidad podrá ser firmado solo voluntariamente por padres y familias,; también aseguraron que hoy fue autorizado el Protocolo de Contagios que indique la forma de actuación en caso de que se presente algún contagio.

Adelantaron que este Protocolo señala que en caso de que se confirmen dos casos positivos de COVID-19 por salón, procederán a evaluar si el salón es cerrado; mientras tanto, en caso de que haya dos salones cerrados por institución, se determinará si se cierra o no.

Por su parte, la Usebeq, informó que con una inversión de 4 millones 800 mil pesos, fueron entregados mil 110 kits que contienen cloro, detergente, guantes, detectores de CO2, termómetro, además de 32 mil cubrebocas.

Finalmente, invitaron a padres y madres de familia a mantenerse informados a través de www. regresoaaclasesqueretaro.com, ya que se estará actualizando las escuelas que estén cumpliendo todos los protocolos, así como las escuelas que tengas fallas.