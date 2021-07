Tráfico sexual se incrementó 30% durante la pandemia

Esto según lo que la organización civil Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez A.C” ha documentado de marzo a la fecha

Durante la pandemia por COVID-19, la trata de personas con fines sexuales en México, tuvo un incremento del 30 por ciento, según lo que la organización civil Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez A.C” ha documentado de marzo a la fecha.

Elvira Madrid, presidenta de la Brigada Callejera, organización civil sin fines de lucro, integrada por trabajadoras sexuales, trabajadoras sexuales transgénero, sobrevivientes de trata de personas y mujeres migrantes, que opera centros comunitarios desde 1993, aseguró que este crecimiento es a causa de la falta de atención de las autoridades.

“Incluso una vez que las víctimas interponen la denuncia por el delito de trata se enfrentan a que no se les da seguimiento a la carpeta de investigación, situación que se agravó con la pandemia, debido a la falta de actividades en las dependencias gubernamentales.“, enfatizó.

Elvira Madrid, señaló que la Brigada Callejera ha documentado que las entidades que más víctimas de trata con fines sexuales son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tabasco. Es la Ciudad de México y Tapachula los destinos donde más víctimas de trata sexual existen.

“De manera particular las víctimas que provienen de esta entidad son enganchadas con promesas laborales o drogadas para ser sustraídas de sus lugares de origen”

Explicó que en el caso de Tapachula, las mujeres centroamericanas son las víctimas del delito y en lo que va del 2021 la Brigada Callejera ha acompañado a 30 personas para abrir carpetas de investigación por el delito de trata en esa ciudad, “la mayoría de las víctimas son originarias de Honduras“.

Mientras que en la Ciudad de México, en el mismo periodo, se han abierto 15 carpetas, mismas que la Brigada ha acompañado.

La Brigada Callejera es integrante de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, The Global Alliance Against Traffic in Women, (GAATW), red multiregional integrada por más de 120 organizaciones de todos los continentes, por lo que este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, insistieron en la importancia de impulsar acciones para combatirla.

Para la organización, es fundamental que el gobierno federal intensifique la prevención de la trata en lugares donde desaparecen muchas mujeres jóvenes y en donde hay una alta tasa de feminicidios. Así como utilizar los indicadores de trata de personas desarrollados por Brigada Callejera para crear conciencia sobre este delito.

Además, de mejorar la protección de las posibles víctimas de la trata, como las hijas e hijos de trabajadoras sexuales, pues señalan que son vulnerables al secuestro y abuso por parte de los cárteles de la droga.

“Incluir a las trabajadoras sexuales como un grupo especial que necesita protección en la alerta de violencia de género contra las mujeres y derogar la disposición de los Códigos Civiles y de Familia, que permite a los tribunales despojar a trabajadores sexuales de la patria potestad de sus hijas e hijos menores de 12 años, ya que los utilizan diferentes actores para explotarlas y extorsionarlas“, refirió Elvira Madrid.

El Día Mundial contra la Trata de Personas fue establecido en 2013, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. La ONU, refiere que la trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.

Desde 2003, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha recopilado información sobre aproximadamente 225 mil víctimas de la trata detectadas en todo el mundo. ” A nivel mundial, cada vez son más los países que detectan a víctimas y denuncian a los traficantes de estas mafias”, refiere.

Para las Naciones Unidas, la pandemia de COVID-19 está exacerbando las precarias condiciones de las víctimas de la trata, “permitiendo la creación de nuevas vías para que los traficantes recluten y exploten a las personas vulnerables.“.