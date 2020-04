Descarta Seseq que contagio de FDS haya sido en la Copa Roca

Martina Pérez detalló que hasta el momento ninguna otra persona, de las que se han reunido con el mandatario estatal en los últimos días, ha tenido algún síntoma de COVID-19

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, no se contagió de COVID-19 en la inauguración de la Copa Roca el pasado 11 de marzo, sin embargo, aún no se detecta la fuente de su contagio, informó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro.

“Podríamos asumir que no, ese no fue, como él mismo lo manifestó; no podemos identificar de dónde se infectó, que puede ser desde haber tocado una superficie contaminada”, precisó Pérez Rendón

Sobre las cuatro personas, originarias de Jalisco, que supuestamente estaban contagiadas de COVID-19 y acudieron a la Copa Roca, la funcionaria señaló que solo una se había realizado la prueba, sin embargo, esta fue aplicada en un laboratorio privado que no estaba validado por Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Asimismo, enfatizó que hasta el momento ninguna otra persona, de las que se han reunido con el mandatario estatal en los últimos días, ha tenido algún síntoma de COVID-19.

Por otro lado, explicó que de los 29 casos confirmados en la entidad, 8 casos no tienen antecedentes de viaje por lo que se desconoce su fuente de contagio; mientras que 17 casos fueron importados y cuatro, asociados a importación.

Por último, reiteró a la ciudadanía a seguir las medidas de sana distancia, además que eviten salir de sus casas si no es por causas de necesarias.