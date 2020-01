Seseq emite recomendaciones ante alerta de coronavirus

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro informó que continuará con la coordinación interinstitucional para llevar a cabo las medidas de prevención para proteger la salud de la población queretana

Ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de considerar a la epidemia de coronavirus 2019-nCoV como una emergencia de salud pública de interés internacional, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro informó que continuará con la coordinación interinstitucional para llevar a cabo las medidas de prevención para proteger la salud de la población queretana.

Por este motivo, se le pide a la población fortalecer las medidas preventivas para evitar las infecciones respiratorias agudas, como son:

• Lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón

• Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos

• Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal