SEJUVE invita a la colecta de juguetes para niños de escasos recursos

La Secretaría de la Juventud (Sejuve), en voz de su titular, Rodrigo Ruíz Ballesteros, invita a la población en general a participar en la segunda colecta anual de juguetes, con motivo de la celebración de Los Reyes Magos, para niños de escasos recursos.

“Invitamos a los queretanos a sumarse a esta causa para llevar sonrisas a niñas y niños de escasos recursos, sabemos que estas acciones sin duda promueven la participación y compromiso con la comunidad y nos permiten generar sociedades más justas e igualitarias”, destacó el secretario de la Juventud.

Informó que los interesados en colaborar con esta noble labor, podrán llevar los juguetes este viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas a las instalaciones de Nuqleo, ubicadas al interior del Parque 2000, a un costado de la cancha de futbol americano, donde se llevará a cabo la recolección.

Ruíz Ballesteros pidió a la comunidad llevar solo juguetes nuevos o en muy buen estado, no bélicos y que no utilicen pilas, ya que de lo contrario no se recibirán los artículos.

El titular de la Sejuve, destacó que el año pasado 150 niños de la comunidad de La Garambulla en el municipio de El Marqués recibieron juguetes y aprovechó para comentar que esta colecta se llevará a cabo en conjunto con el premio estatal de la juventud 2018 y el premio nacional de la juventud 2019, Héctor Eduardo Cid Luna, un joven que se ha distinguido por su compromiso social.