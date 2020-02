Querétaro toma medidas preventivas contra el Coronavirus

Julio César Ramírez Argüello dijo que nuestro estado se encuentra en fase de preparación para dar respuesta inmediata y eficaz en caso de que se presente algún caso con esta enfermedad dentro del territorio queretano

Con el fin de dar a conocer las medidas de prevención y control de la enfermedad que se deriva del Nuevo Coronavirus 2019-nCoV, se llevó a cabo la reunión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, encabezada por el secretario de Salud en el estado de Querétaro, Julio César Ramírez Argüello.

En esta sesión el secretario informó que nuestro estado se encuentra en fase de preparación para dar respuesta inmediata y eficaz en caso de que se presente algún caso con esta enfermedad dentro del territorio queretano.

José Francisco Hernández Puga, responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional, presentó las generalidades y panorama epidemiológico de 2019-nCoV y refirió que el periodo de incubación del virus es de 14 días.

Asimismo, dio a conocer los síntomas frecuentes que las personas deben tomar en cuenta para considerar una revisión y descartar esta enfermedad, estos síntomas incluyen:

• fiebre

• tos

• dolor de cabeza

• malestar general

• dificultad respiratoria

• estornudos

• dolor muscular

• diarrea y problemas gástricos

• neumonía

Mencionó también que el contagio se da por vía aérea, al estar en contacto con secreciones de infectados, y aseguró que las personas que padecen enfermedades crónicas como: diabetes o cáncer, están más propensos a ser contagiados.

Dijo que los casos sospechosos pueden ser las personas que presenten fiebre, enfermedad respiratoria aguda, que cuenten con antecedente de viaje o estancia en la provincia de Hubei, China o bien que hayan estado en contacto con algún caso confirmado o bajo investigación de síntomas.

Por otro lado, Mónica Tejeda Real, responsable del área de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, aseguró los componentes de acción para la atención de casos sospechosos son: Atención Médica, Atención Psicológica, Prevención y Control de Enfermedades, Vigilancia Epidemiológica, Protección contra Riesgos Sanitarios, Promoción de la Salud, Comunicación Social e Información, Interinstitucional.

La infectóloga del Hospital General de Querétaro, Irma Graciela Flores Aguilar, dio a conocer el manejo y tratamiento de pacientes con infección respiratoria aguda viral y dijo que estas medidas van encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no intacta de los pacientes.

Mencionó que es indispensable la higiene de manos, equipo de protección personal, limpieza, desinfección y esterilización, para evitar la propagación.

La jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Dulce Arroyo Martínez, mencionó las medidas preventivas para evitar el contagio de 2019-nCoV, entre las que se destacan:

• Lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol a 70%

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, entre otros).

Para finalizar, Julio César Ramírez Argüello, resaltó que el estado refuerza acciones de vigilancia epidemiológica y promoción de la salud para evitar las infecciones respiratorias agudas y manifestó que se programarán diversas sesiones extraordinarias del Comité, con la finalidad de dar seguimiento al comportamiento del coronavirus en el mundo.

Además aseguró que se reforzarán las acciones de prevención, detección y contención del virus en el estado, al mismo tiempo que exhortó a los integrantes del Comité a sumar esfuerzos para la difusión de medidas preventivas contra las infecciones respiratorias agudas, influenza y coronavirus.