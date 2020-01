Querétaro solicita mayor presencia militar en frontera con Guanajuato

La designación del número de elementos para la zona depende de la Guardia Nacional, que aún se encuentra en etapa de reclutamiento y capacitación.

Querétaro ha solicitado a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) mayor número de elementos para el resguardo de la frontera con Guanajuato. Así lo afirmó Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, quien detalló que el número de elementos para la zona depende de la Guardia Nacional, que aún se encuentra en etapa de reclutamiento y capacitación.

«Se lo he pedido no nada más al general de 17ª Zona Militar y al general de Irapuato, se lo he pedido directamente al general secretario […] que nos fortalezcan en esta línea divisoria con el estado de Guanajuato», enfatizó.