Oscars 2020, en polémica por falta de inclusión en nominaciones

El próximo 9 de febrero se realizará la entrega número 92 de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, Oscars 2020, sin embargo, diferentes integrantes del medio han manifestado la falta de representación e inclusión que ha habido en las nominaciones de este año.

Las declaraciones que más han trascendido son de Florence Pugh y Saoirse Ronan, protagonistas de la cinta Mujercitas de la directora Greta Gerwing, quienes declararon a Deadline su descontento por la falta de nominación de Gerwing en la categoría de mejor dirección, cuando la cinta sí está nominada a mejor película y mejor guion adaptado.

Otra personalidad que se sumó a las críticas fue la actriz Bette Midler, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que las mujeres tendrían que organizar su propia gala para ser nominadas.

No women received noms for Best Director Oscar even though many exceptional films were directed by women this year. Maybe we just get our own show called the Osc-hers? I guarantee it will be way better organized and way more entertaining!

— Bette Midler (@BetteMidler) January 14, 2020