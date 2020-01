Nuevo aeropuerto abrirá en marzo de 2022: AMLO

Se están realizando obras en el actual aeropuerto para su mejoramiento y pronto se resolverá la utilización completa del de Toluca

México, 6 Ene (Notimex).- El aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía será inaugurado el 21 de marzo de 2022, reiteró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al denunciar que la obra de Texcoco resultaba inviable por las condiciones del terreno y por su costo.

Apuntó asimismo que se están realizando obras en el actual aeropuerto para su mejoramiento y pronto se resolverá la utilización completa del de Toluca.

“Estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las salas, mejorándolo y estamos también por resolver la utilización completa el aeropuerto de Toluca para que se resuelva el problema lo más pronto posible de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México”, aseguró.

Explicó que los tiempos marcados para poner en servicio la obra del aeropuerto que se construye en la base militar Santa Lucía es en el año 2022.

“En Santa Lucía el aeropuerto lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022, y nos sobra decir que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos y se va a construir en suelo firme”, explicó al hacer algunas puntualizaciones a un artículo en un periódico.

Añadió que las condiciones en que se lleva a cabo el actual aeropuerto reúnen los requisitos que se requieren, incluso será concluido mucho antes que el de Texcoco.

“Le contesto que si hubiésemos continuado con el aeropuerto en Texcoco además del costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, además de eso, si nos iba bien lo íbamos a terminar en 2025, a la mejor ella (la columnista), no tiene este dato, esto de acuerdo con el proyecto de Texcoco, puedo probar lo que estoy diciendo”, puntualizó.

López Obrador dijo quería hacer esa precisión “porque se desconocen algunos datos, se editorializa, está bien que no nos vean con buenos ojos que sean del agrupamiento conservador, pero un profesional del periodismo debe ser serio, objetivo, profesional”.

“Para hacer una réplica respetuosa, leí artículo en El Universal diciendo que el problema no solo es que se decidió hacer el aeropuerto en otro sitio y no en Texcoco, sino que no se toma en cuenta que el aeropuerto actual está saturado y por eso son las molestias”, expresó el mandatario.