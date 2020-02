Más de 100 quejas por cobros en hospitales generales del estado

En uno de los casos se le cobraron 35 mil pesos a una persona por el uso de materiales durante una operación

La Secretaría del Bienestar ha recibido más de 100 quejas en contra de los hospitales generales del estado por no respetar la gratuidad del servicio de salud, detalló Gilberto Herrera Ruiz, delegado de programas sociales en el estado de Querétaro.

En entrevista, comentó que en uno de los casos se le cobraron 35 mil pesos a una persona por el uso de materiales durante una operación, esto en el Hospital del Niño y la Mujer; agregó que también ha habido quejas de cobros en hospitales generales de Jalpan de Serra.

“A mucha gente se la niegan (derecho a la salud) al no hacer un pago, al no traer un documento, un papel y no debe ser así, a toda la gente al ser un derecho se le debe de atender y después ver esos temas” aseveró Herrera Ruiz.

Herrera Ruiz apuntó que tras las reformas realizadas en materia de salud no debería haber cobro alguno, pues para recibir atención médica es suficiente mostrar CURP o acta de nacimiento; aunque reiteró que las quejas van en aumento puesto que se está cobrando por el servicio.

“Seguimos recibiendo, llevamos ya más de 100, una de las quejas más recurrentes es que a la gente le están pidiendo más. El único requisito es tener tu CURP y si no la tienes tu acta de nacimiento y no, les están pidiendo todos los requisitos para de alguna manera si no los tienen forzarlos a pagar”, indicó.

En cuanto al rechazo de los gobernadores de adherirse al Insabi, el delegado federal puntualizó que lo importante es garantizar que el servicio de salud sea gratuito y se respete el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo.