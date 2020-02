La historia detrás de ”Oye Pablo”, la nueva canción estrella de Danna Paola

La actriz, modelo, influencer y cantautora asegura que la canción está inspirada en una experiencia que vivió al poco tiempo de vivir en Madrid, durante una entrevista narró lo siguiente

“Oye Pablo, yo no te estaba esperando, y me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más…” ¿Te suena familiar? Esta serie de frases son el coro de una de las canciones más populares de Danna Paola titulada “Oye Pablo”, que se ha mantenido dentro de las listas mexicanas.

“Llegando a Madrid, me topé con un chico en Gran Vía, que me pidió mi número de teléfono y me paró a mitad de la calle, no sabia quién era ni él sabía quiero era yo, fue todo muy genuino, muy de película, y cuando le di mi número y me fui porque tenía prisa, me di cuenta que se lo di mal”.

Con esto, la letra de la canción parece cobrar sentido: “Me viste desde lejos sola caminar, con solo una mirada me hiciste temblar, ya estaba imaginando, mi alma desnudando y sin querer, qué tonta, di el número mal”.

En el videoclip que ya suma casi 80 millones de visitas y algo curioso que podemos observar es el inicio, un tipo interrogatorio como los que se realizaban en la serie “Élite” acompañada de las actrices Mina El Hammani, Ester Expósito, Georgina Amorós y Claudia Salas, quienes actuaron con Danna en la exitosa producción española. Tras haber lanzado el video musical, fuimos testigos de una gran búsqueda por parte de los fans de Danna, todos querían saber quien era el tal “Pablo” en redes sociales indagaron hasta el cansancio, lamentablemente nunca apareció.

Gracias al éxito, podremos ser testigos este 21 de marzo, a las 21:00 horas de su tour “Mala Fama” en la Plaza de Toros Santa María. Adquiere tus boletos en e-ticket y en sus módulos autorizados.