Gobierno Federal, “frío” y sin ver necesidades en materia de salud: Kuri

“Quieren centralizar lo que en 1983 se empezó a descentralizar, es decir, tenemos que empezar a ver hacia adelante”, aseguró el legislador

El Gobierno Federal ha sido “muy frío” con el tema de salud y no ve las necesidades de la ciudadanía, acusó Mauricio Kuri González, senador por Querétaro, quien calificó como preocupante que no se respetara el acuerdo que se tenía con los gobernadores de Acción Nacional (PAN) para adherirse al Insabi.

“Ha sido un gobierno federal muy frío que no ve las necesidades, que dice que hasta diciembre se va a solucionar el tema de las medicinas y quieren centralizar lo que en 1983 se empezó a descentralizar, es decir, tenemos que empezar a ver hacia adelante”, comentó.

Lo anterior, luego de que los nueve gobernadores panistas salieran sin acuerdos en materia financiera de Palacio Nacional y, por lo tanto, rechazaran adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El senador mencionó que la intención de los gobernadores del PAN es garantizar que se cuente con el medicamento suficiente, no haya retrasos en la entrega del mismo y evitar centralizar el tema de salud.

“No se dieron acuerdos, se sigue trabajando, no se ha aprobado la infraestructura del gobierno y lo que no debe haber por ningún motivo es decirle a los gobernadores si no te inscribes te quito el presupuesto, porque el presupuesto es de todos los mexicanos y no se debe jugar. No es desconfianza, son las ganas de control y autoritarismo del gobierno de Morena”, puntualizó.

Cuestionado sobre la seguridad con la que cuenta su homólogo Juan José Jiménez, el senador panista consideró que se trata de un exceso; sin embargo, refirió que el morenista tiene sus razones para contar con escoltas.

“Morena llegó con mucha razón porque había habido excesos por parte de los gobiernos anteriores y yo creo que eso es un exceso, que lo creo a nivel personal pero pregúntenle, tendrá sus razones y si tiene miedo de su integridad física que se le proteja”, apuntó.