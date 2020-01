Garantiza AMLO recursos para estados que rechacen Insabi

El Insabi, que ya opera en 13 estados, tiene como meta atender a 69 millones que no cuentan con seguridad social

México, 16 Ene (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que los estados que decidan no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) seguirán teniendo recursos para la atención del sector.

El mandatario federal, en compañía del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, señaló que los 19 estados que aún no se inscriben al programa tendrán hasta fin de mes para hacerlo.

“Es voluntario, es libre, tienen 15 días para que decidan si se adhieren o van o no a participar en el plan. No hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y los servicios de salud si no se adhieren”, comentó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador reiteró que en los lugares donde el Insabi opere se tendrán garantizados los servicios de salud y medicamentos de manera gratuita. El Insabi, que ya opera en 13 estados, tiene como meta atender a 69 millones que no cuentan con seguridad social, recordó.

Se prevé que en una primera etapa de funcionamiento sean basíficados seis mil trabajadores y que a fin de sexenio sean 87 mil los empleados beneficiados.

Los gobernadores “tienen todo el derecho para contar con la información suficiente, no hay prisa, desde luego nosotros ya con los que se han adherido ya estamos trabajando”, expuso el mandatario.

Cuestionado sobre el rechazo que gobernadores del Partido Acción Nacional han manifestado al Insabi, López Obrador dijo que lleva una buena relación con ellos y que están en su derecho de manifestar su posición en contra.

“Somos libres, esa también es una característica, es un distintivo de los nuevos tiempos políticos, repito, nada por la fuerza”, agregó.