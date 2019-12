»Fiscal hace llamado a no alarmarse por cartulina hallada en ataque de Corregidora

Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal General del Estado de Querétaro, hizo un llamado a la ciudadanía para no alarmarse por el hallazgo de una cartulina en el lugar del ataque a dos negocios en la comunidad de Bravo, Corregidora.

«A veces este tipo de mensajes se dejan con la finalidad de intimidad, con la finalidad de generar una falsa expectativa; hasta que no investiguemos y demos con los responsables no podemos tener la certeza si es o no gente que pueda pertenecer a un grupo delictivo», explicó Echeverría Cornejo.

En la cartulina, firmada, supuestamente, por un grupo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se alude a una persona denominada ‘Cotorra’, así como al supuesto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Agregó que existe una orden de aprehensión en contra de la persona a la que se refieren en el mensaje, además que la misma está relacionada con la desaparición de una persona en la entidad. «Está siendo buscado por la Fiscalía precisamente con la intención de ponerlo a disposición del juez de control», puntualizó

Por último dijo que tampoco se ha identificado que esta persona pertenezca a un grupo criminal, sin embargo sí hay información por su posible participación en el robo de hidrocarburos.