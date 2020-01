Fecapeq entrega galardón al Profesionista del Año 2019

En el mes de marzo se lanzará la convocatoria para el Profesionista del Año Edición 2020, la cual será abierta a todos los profesionistas del estado

El Contador Público y Profesionista Certificado en Finanzas, Jorge Efraín Gómez Eichelmann, fue galardonado como el Profesionista del Año 2019, en una ceremonia organizada por la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ).

Ante unos 300 invitados profesionistas de 25 Colegios y asociaciones de la FECAPEQ, el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes presidió la ceremonia, y reconoció el trabajo de la actual presidenta del organismo, Zasha Mireya Lezama Lomelí, quien con su impulso ha logrado trabajar en sinergia con los profesionistas del estado.

El galardonado de este evento tuvo celebración doble, ya que informó ante los asistentes que festejaba también el cumplimiento de 50 años de profesión y aseguró ser “orgullosamente egresado de una Universidad Pública a la cual, quise regresar un poco de lo mucho que me dio, siendo docente por más de 26 años. Este reconocimiento me toma por sorpresa y es inmerecido, dado que aquí hay muchos colegas que lo merecen, en dado caso, este reconocimiento es para todos los compañeros que me han acompañado y han estado conmigo en el camino”, expresó.

En su participación, la presidenta de la FECAPEC adelantó que en el mes de marzo se lanzará la convocatoria para el Profesionista del Año Edición 2020, la cual será abierta a todos los profesionistas del estado, y agradeció la participación de 13 de los 25 Colegios y Asociaciones de todo el estado que son parte de esta organización.

“Hoy la FECAPEQ protege y defiende los derechos de los colegiados y está pendiente de señalar las prácticas poco éticas que se pueden dar, sin embargo hoy estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Educación a través de la Dirección Estatal de Profesiones para dar certeza y en breve poder obtener una Cédula Profesional Estatal que estaría avalada por la FECAPEQ con lo cual los profesionistas podrán estar avalados y con total apego a la ley”, expresó.