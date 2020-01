Exhorta Seseq a tomar medidas preventivas contra la influenza

La influenza se puede presentar en todas las personas, sin embargo, los grupos de mayor riesgo son los de menores de 5 años y adultos mayores de 60 años de edad

La influenza es un padecimiento estacional que, durante la temporada de frío, registra un incremento en el número de casos. Se encuentra dentro del grupo de infecciones respiratorias agudas, es de origen viral, de fácil contagio e inicio súbito.

Se transmite a través de las gotas de saliva de una persona enferma, que desprende al hablar, toser o estornudar. También se puede transmitir mediante artículos y superficies contaminadas, incluyendo las manos.

Sus signos y síntomas cardinales son fiebre mayor a 38º C, dolor de cabeza y tos (generalmente seca), los cuales, pueden estar acompañados de dolores musculares, dolores en articulaciones, dolor de garganta, coriza, secreción nasal, malestar general, calosfríos y cansancio; en situaciones más graves, dificultad para respirar.

La influenza se puede presentar en todas las personas, sin embargo, los grupos de mayor riesgo son los de menores de 5 años y adultos mayores de 60 años de edad.

Para prevenir la influenza, y en general, las infecciones respiratorias agudas, es necesario aplicar las siguientes medidas preventivas:

Lavarse las manos de manera frecuente (con agua y jabón).

Taparse la boca al estornudar y al toser, con un pañuelo desechable, de lo contrario, cubrir boca y nariz con el ángulo interno del brazo.

Ante los primeros síntomas de influenza, acudir a la unidad de salud. No automedicarse.

Aplicarse la vacuna anual contra la influenza.

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo ojos, nariz ni boca.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, en casas, oficinas, sitios cerrados, centros de reunión, etc.

Ventilar habitaciones y permitir la entrada de luz solar.

Es importante en esta época de frío, salir abrigado, o abrigarse cuando baje la temperatura. Evitar los cambios bruscos de temperatura. Evitar, en lo posible, el contacto con enfermos. Si estás enfermo, evita acudir a lugares concurridos o masivos.

En Querétaro, en las instituciones de salud públicas, esta temporada de frío (octubre de 2019–marzo 2020) se han confirmado 19 casos de influenza, con predominio del subtipo viral A(H1N1) con siete casos, cinco del subtipo A(H3N2), cinco casos del subtipo A y dos casos del subtipo B. El grupo de edad más afectado ha sido el de menores de 4 años de edad, seguido del grupo de 60 años y más. Hasta el momento, no se han presentado defunciones.