En Querétaro, mujeres interesadas en ciencias exactas desarrollarán proyectos sustentables

A lo largo de tres días, 20 jóvenes mujeres participarán en el Innovation Academy for Women in the Americas 2020, para el desarrollo de proyectos sustentables

Del 6 al 8 de enero, Nuqleo será sede del Innovation Academy for Women in the Americas 2020, un programa internacional organizado por la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y la University of New México, dirigido a mujeres que estudian ciencia, tecnologías, matemáticas e ingenierías.

Dicho programa consiste en la formación de liderazgos internacionales emergentes con competencias de investigación para el desarrollo de proyectos sustentables, los cuales se presentarán como propuestas viables ante colegas internacionales.

A lo largo de tres días, 20 jóvenes mujeres dedicadas a la Ingeniería Química, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Física, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Software, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Software, Ingeniería en Alimentos, BS Mathematics y BBA Architecture, participarán en un bootcamp para el desarrollo de sus ideas.

Por su parte el rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez, resaltó que el 2020 será un año muy importante y relevante para las mujeres, que con su talento e innovación son agentes de cambio para sus entornos.

“Pondrán lo mejor de cada una de ustedes, donde emprenderán proyectos que serán de beneficios en común y propios, agradezco a IBM, a los cuerpos de paz de los Estados Unidos de América y a la Universidad de Nuevo México; su entrega y colaboración para la realización de este programa el Innovation Academy for Woman of the Americas 2020 en Querétaro”, señaló Sosa Gutiérrez.

En su intervención, la representante de la Universidad de Nuevo México Valeria Clea Cardenas Dugal, destacó que este evento permitirá la conformación de una red de apoyo para las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia y tecnología, pues cabe recordar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el país de cada 10 ingenieros, 2 son mujeres.

“Es muy significativo poder estar en Nuqleo, un espacio donde se busca que los jóvenes colaboren y hagan trabajo en equipo”, indicó Cardenas Dugal.

Finalmente el secretario de la Juventud (Sejuve), Rodrigo Ruiz Ballesteros, recordó que a través del modelo de la triple hélice se impulsarán los proyectos de la juventud desde un enfoque de innovación abierta, y en el marco de dicho encuentro, aseguró que siempre bajo la perspectiva de género para romper estereotipos.

“Estamos completamente convencidos de que este es el año de la mujer emprendedora estaremos impulsando sus ideas, en Querétaro creemos en el emprendimiento, y que se puede cambiar al futuro con sus ideas y motivaciones”, destacó Ruiz Ballesteros.