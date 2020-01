AMLO responde a Dresser: En caso Aguayo “no tenemos nada qué ver”

“Echarnos la culpa a nosotros o insinuar que es un asunto nuestro, se me hace bastante exagerado”, aseguró el mandatario

México, 29 Ene (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Sergio Aguayo tiene todo el derecho de manifestar sus ideas y se debe garantizar la libertad, luego de que un tribunal colegiado determinó que el columnista e investigador debe indemnizar al exgobernador Humberto Moreira por daño moral.

“Sergio Aguayo tiene todo el derecho de criticar, de manifestar, hay que garantizar el derecho, la libertad que tenemos todos”, expuso el mandatario federal al preguntarle sobre el caso del escritor y señaló que el tema corresponde a otras instancias por lo que su gobierno no interviene, “yo no puedo meterme”.

“Lo condena a pagar el daño, ¿qué opino?: estoy seguro que deben de existir otras instancias, por ejemplo, el amparo, buscarlo, no sé si ya está concluido el proceso, si ya es cosa juzgada, no lo creo, acudir a otras instancias, hay la ventaja ahora que no hay consigna para perseguir a nadie”, indicó.

“Si existe el proceso, el asunto es que, con esa medida, se cancela la posibilidad de que se le juzgue por esos delitos. Echarnos la culpa a nosotros o insinuar que es un asunto nuestro, se me hace bastante exagerado. No tenemos nada qué ver”, dijo al ser cuestionado por la columnista Denise Dresser.

López Obrador explicó que el tema de Moreira viene desde administraciones pasadas, pero recordó que el exmandatario coahuilense fue exonerado en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

“Sin embargo, el partido (Acción Nacional), que hace la denuncia sigue hablando, engañando, que está exigiendo que se castigue a Moreira, entonces yo me entero, me llega el expediente, este es un acto de inmoralidad, cómo van a estar diciendo, había campaña en Coahuila, de que van a castigar a Moreira, lo van a meter a la cárcel, si ya lo exoneraron, cuando lo detienen en España lo tienen que dejar libre”, comentó.

El mandatario federal añadió que en ese momento, también la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al mando de Marisela Morales, extiendió la exoneración a Moreira, “lo limpian de todo”, dijo al explicar que no se le pueden hacer investigaciones al exgobernador sobre los mismos cargos.

Reafimó que en su gobierno no hay consignas contra ningún periodista. “Si hubiese consigna sí, pero no hay consigna del presidente de la República, no tengo ningún problema con Sergio Aguayo, (Pablo) Hiriart, (Raymundo) Riva Palacio, (Carlos) Loret, tenemos diferencias, concepciones distintas, no tengo enemigos, tengo adversarios”.

Cómo no van a estar enojados conmigo, agregó, si ellos acompañaron al régimen corrupto de injusticias, de privilegios que predominó hasta el 2018, ya no es lo mismo, “¿qué culpa tengo yo? Nunca he actuado así, siempre doy la cara”.

Añadió que él ha acompañado a otros periodistas que fueron señalados por anteriores administraciones. “Lo hice en su momento por Carmen Aristegui cuando la censuraron, por Gutiérrez Vivó, eso fue gravísimo”, recordó.