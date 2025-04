Propone Agustín Dorantes crear un Seguro contra el Desempleo

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Dorantes Lámbarri presentó una iniciativa de decreto para adicionar un párrafo al artículo 4to. de la Constitución Política para crear un Seguro contra el Desempleo, que como ya se aplica en Querétaro, apoye a las personas que se quedan sin trabajo y que por ende ven afectada la economía y estabilidad de sus familias, pues a nivel nacional advirtió, de acuerdo con cifras del IMSS, más de 400 mil personas perdieron su empleo tan sólo en el mes de diciembre pasado.

“¿Y saben qué pasa cuando no hay respaldo? Las familias se pueden quedar sin comida en la mesa. Los niños tienen que dejar la escuela donde están y la desesperación crece. Pero no solo eso, un Seguro de Desempleo no es sólo un apoyo económico, es una red de tranquilidad y seguridad para las familias. Es decirle a la gente: no estás sólo, aquí está tu país para ayudar a levantarte“.