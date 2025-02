Acción Nacional Querétaro se opone a la reforma del Infonavit

Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, se pronunció en contra de la aprobación de la Reforma para modificar la estructura y operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Reiteró que no se trata de una reforma simple ni menor, sino de un cambio profundo que pone en riesgo lo más valioso que tienen los trabajadores mexicanos: su dinero, sus ahorros y la seguridad de su futuro.

“Gobierno Federal está buscando tomar el dinero de los trabajadores, esos dos billones de pesos que están en sus subcuentas de vivienda, y utilizarlos como una forma de paliar su déficit fiscal, en lugar de adoptar medidas fiscales responsables o mejorar la administración de los recursos públicos. Este dinero es de las y los trabajadores mexicanos, y debe ser protegido, no utilizado como una moneda de cambio para cubrir sus errores financieros”, dijo el dirigente estatal al recordar el artículo 42, “lo que van a poder hacer es disponer de los recursos que son de la gente, y sin transparencia, puesto que la empresa filial para la construcción de estas viviendas, no estará fiscalizada; y en caso de que algo salga mal, quebrará la empresa y no perderá su dinero, sino el de todas y todos los mexicanos”.

Desde Acción Nacional Querétaro, aseguró, decimos claramente: estamos a favor de la construcción de viviendas, pero en contra de poner en riesgo los ahorros de las y los trabajadores; donde los intereses de trabajadores y patrones no sean relegados ante los intereses de unos cuantos.

“Queremos una reforma que beneficie a las y los mexicanos, no una reforma que ponga en riesgo su patrimonio. Queremos un Infonavit fuerte, transparente y con contrapesos, no una institución que sirva solo a los intereses de unos pocos”, concluyó.