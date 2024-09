Chepe Guerrero da a conocer parte de su gabinete

El presidente municipal electo de Corregidora, Chepe Guerrero, anunció la suma de tres perfiles más a su gabinete: Yetsi Beltrán Villarreal, será la titular de la Secretaría de Tesorería y Finanzas; Carlos Olguín González, titular de la Secretaría de Evaluación y Control; y Gustavo Emmanuel López, como director de Comunicación Social.

Estos nombramientos se dieron en el marco de una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, Querétaro en donde el alcalde electo reiteró su respaldo a los medios de comunicación, así como su respeto irrestricto e incondicional a la libertad de expresión, por lo que aseguró que la indicación que se ha dado a la Dirección de Comunicación Social, es compartir de manera oportuna la información de todas las áreas tanto a los medios como a la ciudadanía.

“Es un momento donde como sociedad debemos darle un valor más importante al periodismo serio, profesional y la labor de los jefes de información, reporteros, conductores, de la plena consciencia que tienen ustedes de informar con veracidad y oportunidad a los ciudadanos”, esto al destacar la labor de las y los periodistas en un momento donde la proliferación de información puede generar desinformación cuando se emite sin responsabilidad, enfatizó.

Referente a los nombramientos, Chepe Guerrero recordó que Yetsi Beltrán se ha desempeñado ya dos años como titular de esta Secretaría y gracias a su labor hoy Corregidora tiene la máxima calificación otorgada por Moody’s México, lo que no es otra cosa más que el resultado de una excelente operación financiera.

Mientras que Carlos Olguín cuenta con una doble licenciatura en Derecho y en Contabilidad, ambas por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como también con una maestría y amplia experiencia como docente y servidor público. Referente a Gustavo López, tiene una importante trayectoria en el área de comunicación y se desempeñó previamente como su coordinador en campaña, desde donde se implementó una buena dinámica de trabajo fortaleciendo los canales de comunicación.

“Tengo una esperanza grande, estamos armando un equipo muy profesional, como lo fue en la campaña, yo no gané solo, me ayudó mi equipo; y ahora me va a ayudar un gran equipo a darles resultados a las más de 230 mil personas que viven en Corregidora”, concluyó.

Los recientes nombramientos se suman a los previamente ya anunciados: Carlos Contreras López como jefe de Gabinete, Viridiana Nava, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras; Gabriela García en la Secretaría Particular, Cristina Fernández de Cevallos y Chavarría como secretaria de Gobierno, y Hugo Lora, secretario Técnico.