No quieren que me victimicen pero me hacen la víctima: Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo mencionó que sus rivales de contienda no quieren que se “revictimice” tras la decisión que se tomó en la Sala Regional de Toluca sobre su impugnación a su candidatura, sin embargo, señaló que lo hacen “víctima” al afectar su candidatura en la presente contienda electoral.

Aseveró que el Partido Acción Nacional (PAN) es quien está afectando a su candidatura , además de que no permiten que la ciudadanía tome una decisión, por medio de las urnas, sobre si él debe de acceder al Senado.

“Que no victimicen pues muy sencillo, que no me hagan la víctima, ellos son los que están afectando, bombardeando mi candidatura en vez de que sean los ciudadanos que decidan en las urnas”, opinó.