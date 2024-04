Guillermo Vega ha fallado a los desaparecidos, lamentan colectivos

“Guillermo Vega Guerrero ha fallado a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en su promesa de homologar las leyes locales y federales en la materia”, lamentó Yadira González, vocera de Desaparecidos Querétaro. Ante esta situación, buscarán personar a la Legislatura en vísperas de iniciar la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria.

A pesar de los intentos por reactivar los diálogos con Vega Guerrero, que se empezaron desde el desalojo de su movimiento en septiembre de 2023 frente a la Fiscalía General del Estado, González lamenta que el diputado del PAN no haya respondido en ninguna de las tres vías de comunicación que les otorgó.

“Al final no necesitaríamos tener este problema de mandarle un oficio o volverle a enviar una solicitud, porque esta es su palabra; se comprometió a hacer esto. No es algo que tendríamos que estar pidiendo audiencia con servidores públicos, no deberían ser personas inalcanzables para la sociedad; eso es una tristeza. Y mucho menos si ya se tienen diálogos avanzados”, expresó González.

Para la activista, es lamentable que Vega Guerrero haya faltado a su palabra, enviando el mensaje de que para los actuales legisladores es más redituable poner atención a las campañas electorales locales que atender a los colectivos con los que ya había una ruta trazada de trabajo.

Desde la perspectiva de la activista, la clase política mexicana siente “vergüenza” de que existan desaparecidos, pero este sentimiento no se traduce en apoyo. Por el contrario, señaló, son evadidos por los políticos, quienes dan prioridad a temas que les resultan redituables, como las campañas electorales locales que inciaron en el 15 de abril.

Hoy, cabe recordar, iniciaron los primeros trabajos de los colectivos en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria y se encuentran siguiendo pistas de posibles fosas clandestinas en la frontera de con el Estado de México, esto en compañía de colectivos de búsqueda de aquel estado vecino.