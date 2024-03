Un millón 901 mil 435 personas votarán en Querétaro

Hasta el momento, se tiene un padrón electoral conformado por un millón 901 mil 435 personas, informó Domingo Bautista Durán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE); informó que se hará una revisión de 156 registros en dicho padrón.

La revisión que se realizará de 156 registros es debido a que lo solicitaron los partidos políticos, ya que pueden ser de personas que ya no se encuentren vivas, o bien, se tengan duplicidad de credenciales.

Señaló que será el 8 de abril cuando se dé a conocer la lista oficial del padrón electoral, y de esta manera tener la cifra exacta sobre la cantidad de personas que podrán votar en la entidad queretana.

“Con estas actividades ya prácticamente se está integrando la lista nominal de electores que utilizaremos el próximo dos de junio, comentarles que en esta etapa estamos en la revisión que hacen los partidos políticos de la lista nominal” mencionó.

En cuanto a las personas que se encuentren en el extranjero y que buscarán votar por los candidatos de la entidad queretana, así como para el próximo presidente de la República Mexicana, informó que serán un total de 6 mil 691 personas las que podrán realizar este acto.

Indicó que fue un total de 15 mil 954 personas las que habían iniciado su registro para poder emitir su voto desde el extranjero, sin embargo, únicamente 6 mil 691 completaron dicho registro.

También mencionó que se tuvo una cobertura del 99.89%, por lo que consideró que las y los queretanos atendieron al llamado para poder votar.

“Les comento que han solicitado la solicitud de algunos registros, en el caso de Querétaro nos solicitaron la validación de 156 registros, que tienen que ver con la vigencia en el padrón en la lista nominal de electores” comentó.

En cuanto a las personas que comenzaron su registro para tener su credencial de elector, mencionó que fue un total de 2 mil 227 credenciales que no fueron recogidas, por lo que las personas que no recogieron este documento no podrán ejercer su voto el próximo dos de junio; informó que será después de la jornada electoral cuando puedan tener la oportunidad de recoger este documento.