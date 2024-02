Mauricio Kuri intentó convencerme de no salirme del PAN: Armando Rivera

El exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Rivera, mencionó que el actual gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, intentó convencerlo de que no se saliera de Acción Nacional sin embargo, optó por salirse del partido debido a que este mismo se estaba convirtiendo en el “nuevo PRI”.

Señaló que las acciones que anteriormente el PAN estaba ejecutando y lo que a caracterizaba a este partido los realiza actualmente Morena, y es por ello que apoyará al partido que impulsará a la aspirante a la silla presidencial, Claudia Sheinbaum.

Comentó que también fue invitado a formar parte del proceso de selección de perfil para la candidatura por el Municipio de Querétaro, por lo que aceptó, pero independientemente de alcanzar o no alcanzar la candidatura, apoyará a los ideales de Morena.

“Bueno, el gobernador también es mi amigo y el me invitó a no salirme de Acción Nacional (…) y de dije no, porque además le expuse el ejemplo: él fue alcalde, senador y gobernador sin ser militante de Acción Nacional, entonces, ahí está incongruencia, que gobiernan sin los principios de Acción Nacional” puntualizó.

Explicó que actualmente no se ha registrado como militante de Morena, pero espera poder hacerlo pronto.

Uno de los reclamos que le hizo al PAN fue sobre el por qué se eligen a perfiles para gobernar sin que dichos perfiles se encuentren comprometidos con los compromisos del partido, por lo que estas decisiones únicamente hace a lado a los que forman parte del partido.

Además, señaló que bajo la administración panista la inseguridad ha estado creciendo en la entidad, a pesar de que los servidores públicos digan que Querétaro es de los estados con más seguros del país.

Por lo anterior mencionado, invitó al PAN a regresar a sus “origines” y trabajar para ayudar a aquellos que más lo necesitaban.

Mencionó que hoy el traslado de dominio subió del 2.5% al 6.5%, además que incrementó el costo de la toma de agua; aseguró que no hay una política social en favor del más necesitado, que era lo que se realizaba en los orígenes del PAN y que actualmente lo hace Morena.

Reiteró que el PAN ya es lo mismo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y añadió que he la ciudadanía es inteligente, por lo que confío en que no emitirán su voto a su ex partido.

“Hoy lamentablemente el Partido Acción Nacional se volvió el nuevo PRI (…) yo creo que han dejado de hacer la tarea, insisto, los principios básicos eran solidaridad y ya están manejando el gobierno solamente con la empresa privada, yo los invitaría a que, en sus origines buscábamos los panistas” señaló.

Sobre el apoyo de José Calzada al proyecto de Felipe Fernando Macías, este último busca la alcaldía de la capital queretana, mencionó que Calzada está acostumbrado a ganar elecciones con la compra de votos.

Concluyó que, hoy en día el PAN copió las prácticas del PRI, y tan es así que ya están sentados juntos en la mesa para trabajar en proyectos para la próxima contienda electoral.