Infraestructura preexistente retrasó obras en 5 de Febrero: Kuri

Durante las obras de reestructuración de Paseo 5 de Febrero se encontró infraestructura que ya estaba construida, informó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, situación que no estaba prevista y que retrasó los trabajos por parte de la empresa desarrolladora ICA.

En ese sentido, señaló en el tramo de Tlacote se hallaron tuberías, lo que generó que se retrasaran los trabajos, situación por la cual el mandatario ya adelantó que este viaducto se terminará hasta 2024, sin embargo, no fue el acuerdo con la empresa.

“No, por supuesto que no (fue el acuerdo con la empresa). Bueno, ha habido problemas, hemos encontrado una gran cantidad de obra hacia abajo que no estaba tomada en cuenta, por ejemplo en Tlacote, parte de lo que sucedió fue que había una línea que no se sabía que estaba, y eso nos hizo también tardar en darles la oportunidad de entrar”, señaló el mandatario sobre uno de los tramos que, ya adelantó, se terminará hasta 2024.

Por ahora, el mandatario señaló que las obras podrían ya estar al 90% en este diciembre y destacó que ya se abrieron los carriles centrales en ambos sentidos, además de que el carril confinado está por concluirse para iniciar ya las pruebas piloto en las paradas de Qrobus que se encuentran en la obra.

“Miren, ya se abrió el Epigmenio González de Sur a Norte, ya se abrió, vino la Universidad de Sur a Norte, prácticamente ya están abiertos todos los carriles, de la parte central, de las dos partes, espero que este mes de diciembre esté ya terminado también Zaragoza de las dos partes, La Obrera ya va a estar terminada al 100% para poder empezar a meter los camiones en los próximos días”, explicó.

Finalmente, aunque ya se había anunciado la posibilidad de multar a la empresa ICA por el retraso que podría alcanzar los cinco meses, el mandatario acotó que se deben de ver las condiciones por las que se dieron estos retrasos para definir la multa.

“Pues miren, yo creo que está ya en un 90% 5 para este mismo mes, que es el mes que nos comprometimos y seguiremos trabajando. (Sobre la sanción) tendríamos que ver las condiciones y por qué se dio el atraso”, explicó.