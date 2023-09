Builder’s Open cierra con una espectacular celebración deportiva

El Builder’s Open, evento deportivo que ha cautivado a la comunidad de desarrolladores, constructores y proveedores de la industria, llegó a su emocionante conclusión. En su segunda edición, este torneo de golf, jugado por equipos de cuatro personas bajo el formato A GO-GO y con un handicap promedio del 30%, demostró ser un rotundo éxito.

El equipo conformado por Alfonso Cota, Sergio Salmón, Mario Salmón y Mauricio Salmón se alzó con el codiciado primer lugar, consolidando su destreza en el campo y su habilidad estratégica, obteniendo el preciado departamento de

Más allá de ser una competencia deportiva, el Builder’s Open tiene como objetivo promover relaciones comerciales sólidas entre los profesionales de la industria de la construcción. La organizadora del evento, Valeria Torres Landa, enfatizó la importancia de atraer a los constructores al torneo, creando así un ambiente familiar y promoviendo una competencia sana que fortalece los lazos entre ellos.

Gerardo Lecanda, también organizador, compartió que el evento contó con el apoyo de 40 marcas patrocinadoras, lo que garantizó que la experiencia fuera inolvidable para los 148 jugadores que participaron. Además de los prestigiosos premios en juego, el Builder’s Open ofreció una variedad de amenidades que añadieron un toque especial a la competición.

Los jugadores compitieron por 20 premios de O’ves, incluyendo el premio al Longest Drive, Precision Drive, y el codiciado Hole In One. Los hoyos 5 y 9 ofrecieron recompensas excepcionales, como un carrito de golf GRANT Modelo GR2 y una camioneta Maserati Grecale C Level, respectivamente. El hoyo 12 incluso presentó la oportunidad de ganar un departamento en Irlanda Apartments.

Además, el Builder’s Open premió al equipo con mejor actitud, demostrando que el evento es más que una competición; es una celebración de la pasión por el golf y las relaciones comerciales sólidas.