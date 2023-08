Se tienen 352 nuevos policías en el municipio de Querétaro: Luis Ferruzca

Del 2018 al presente año se han tenido 352 nuevos policías para el municipio de Querétaro y se espera ingresar a 14 policías más al final del 2023, indicó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferruzca Ortiz.

Mencionó que actualmente se encuentra abierta una convocatoria para todas aquellas personas que busquen iniciar una carrera policial, dicha convocatoria se cerrará el próximo 25 de agosto.

Ferruzca Ortiz detalló que aquellos que ingresan a esta convocatoria, durante sus cursos llevan una beca de 10 mil pesos y cuando ingresan a realizar funciones en la secretaría obtienen un sueldo de 19 mil 172 pesos mensuales.

Indicó que en el periodo mencionado, han participado 3 mil 95 personas en estas convocatorias, y reconoció que alrededor del 50% de los que cursan no logran completar el proceso debido a que no adquieren su licencia de conducir, por no pasar las pruebas físico-atléticas y de control de confianza o por temas de salud por enfermedades crónico-degenerativas, estatura.

“Pareciera que son pocos policías para tantas convocatorias, para tantos interesados, 3 mil 95, recordar que el interés que tiene el municipio de Querétaro de que sean policías que cuenten con un perfil de confiabilidad, y preferimos pocos, confiables y están sujetos a más de 10 filtros para poder incorporarse a la constitución” puntualizó.

Explicó que se forman 3 perfiles de policías: policía de reacción, policía preventiva y policías de especialización.

Añadió que de octubre del 2018 a julio del 2018, 59 policías se han jubilado y se espera que 57 elementos más hagan lo propio para el presente año.

Señaló que cualquier persona que se encuentre interesado en participar en estas convocatorias, se puede comunicar al número 442 4276700 en las extensiones 4314 y 4932; señaló que hasta el momento se tienen 120 personas registradas en la presente convocatoria que culminará en el presente mes.