El partido de mañana será una revancha: Kevin Escamilla

El jugador de Club Querétaro, Kevin Escamilla, admitió que el juego cuartos de final de la Leagues Cup, que disputarán el día de mañana ante Philadelphia, será una revancha para el conjunto plumifero.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Mauro Gerk disputó su primer partido del torneo ante el propio equipo de Philadelphia, en donde cayeron con marcador de 5-1; ahora el equipo de los arcos volverá a enfrentar al equipo norteamericano para buscar su pase a las semifinales.

“La verdad, es lo lindo de este deporte, que tienes la oportunidad de poder reivindicarte en corto tiempo, y nosotros creemos que tenemos algo pendiente con este equipo, pero sobre todo con nosotros mismos, creemos que el partido que jugamos contra ellos no fue nuestra mejor versión, fue de aprendizaje, y creo que a partir de eso nuestro desempeño ha ido de menos a más”, mencionó Kevin Escamilla.

Agregó que el equipo se encuentra motivado ha que han venido de “menos a más” en la Leagus Cup, y además que se encuentran en Philadelphia, lugar en donde se grabó la película deportiva Rocky; añadió que escuchan parte de soundtrack del filme previo a sus partidos.

Al respecto, el entrenador Mauro Gerk reconoció la derrota que tuvieron ante Philadelphia en su debut en la Leagues Cup, sin embargo, confía en qurbel día de mañana se pueda tener un resultado positivo para el conjunto queretano.

“Nosotros mañana tenemos que salir a hacer un juego perfecto, porque sabemos las cualidades del rival, si, nos ganó, pero ahí hubieron cosas extras que no fueron en ese partido, que no se comentaron mucho (…) esperemos que mañana no pase lo mismo, que realmente sea un 11 contra 11, que sea parejo para los dos equipos“, afirmo.

Mencionó que su equipo “sufre más” debido al poco tiempo de recuperación que han tenido entre un partido y otro en el torneo, pero a pesar de esta situación, tienen la capacidad de dar un buen partido ante Philadelphia.

Club Querétaro es uno de los dos equipos mexicanos que continúan en competencia en el torneo que se disputa entre equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.