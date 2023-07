Car Herrera y cómo se suele ignorar a las mujeres

En una llamada de atención que sorprendió a la prensa, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, pidió a la prensa escuchar el informe de la presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF ante el ruido que generaban claramente los presentes.

Más allá de si se trata de una funcionaria pública en todo el sentido de la palabra, pues es un cargo honorífico, es necesario reflexionar las razones por las que, en un inicio, la prensa no prestó atención al informe de actividades de la señora Herrera.

¿Es porque no es funcionaria en sí? ¿Por qué se trata de una mujer? ¿A que, de alguna forma, no tiene impacto político en el estado? Y, también, es necesario reflexionar por qué al resto de los secretarios, la mayoría hombres, no se les trata así.

Lo de hoy, sin duda, fue una vergonzosa llamada de atención a un actuar poco profesional y con poco empático para una mujer que, finalmente, está haciendo gestiones para un puesto que se le brindó por su parentesco con el gobernador, pero que de ninguna forma debería ser un impedimento para que se le respete igual que a cualquier otro funcionario.

Más aún cuando, ella misma lo reconoció, logró obtener un aumento para los programas sociales que el DIF otorga, multiplicando por dos el número de beneficiarios, y aumentado en una tercera parte a las organizaciones de la sociedad civil que son beneficiadas para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.